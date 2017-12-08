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В Уфе долг жителей за коммунальные услуги достиг 2,5 миллиарда рублей

8 декабря 2017, 16:02
По данным ЕРКЦ Уфы, горожане задолжали управляющим и ресурсоснабжающим организациям более 2,5 млрд. руб. За 11 месяцев 2017 года за жилищно-коммунальные услуги по Уфе начислено более 13,1 млрд рублей, оплачено – более 12,7 млрд руб.

Как сообщили в администрации города, сбор платежей составил 97,3%. Городские власти применяют различные меры для взыскания задолженности: начиная от беседы, заканчивая судебными разбирательствами. Также приходится прибегать к отключению услуг. В последнем случае, как отмечают в мэрии, неплательщики находят довольно крупные суммы в течение нескольких часов.

Неплательщиков также пытаются выселить из домов. На 1 декабря 2017 года МУП ЕРКЦ направлено 16 исковых заявлений в суд. По двум из них МУП получил отказ, остальные находятся на стадии рассмотрения.

Мэрия просит собственников оплачивать ЖКУ вовремя, и подчеркивает, что управляющая организация не получает никаких средств из бюджета.

Собственники жилых помещений, которые по жизненным обстоятельствам не в состоянии оплачивать ЖКУ в полном объёме, могут оформить соответствующую субсидию в органах социальной поддержки населения. Подробное описание процедуры оформления субсидии и перечень необходимых документов представлен на сайте Министерства труда и социальной защиты населения республики.

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