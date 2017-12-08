В Уфе долг жителей за коммунальные услуги достиг 2,5 миллиарда рублей

Как сообщили в администрации города, сбор платежей составил 97,3%. Городские власти применяют различные меры для взыскания задолженности: начиная от беседы, заканчивая судебными разбирательствами. Также приходится прибегать к отключению услуг. В последнем случае, как отмечают в мэрии, неплательщики находят довольно крупные суммы в течение нескольких часов.