В Башкирии отметили день столетия национальной печати

На конференции была выставка периодических изданий Башкирии, которая отражает развитие национальной печати и журналистики республики. На конференции также прошел обстоятельный разговор об истории, современном состоянии и перспективах развития национальной печати народов РФ, о современных проблемах медиаобразования и прочем.