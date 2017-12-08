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В Башкирии отметили день столетия национальной печати

8 декабря 2017, 11:26
Состоялся обстоятельный разговор о современном состоянии и перспективах развития национальной печати.

В БашГУ прошла Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Мадиапространство РФ: глобальный и национальный аспекты», посвященная столетию башкирской национальной печати.

На конференции была выставка периодических изданий Башкирии, которая отражает развитие национальной печати и журналистики республики. На конференции также прошел обстоятельный разговор об истории, современном состоянии и перспективах развития национальной печати народов РФ, о современных проблемах медиаобразования и прочем.

Вместе с главными редакторами республиканских газет и журналов, аспирантами, магистрантами и студентами на конференции были профессор Санкт-Петербургского государственного университета Сергей Корконосенко, доцент Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского Николай Хилько и руководитель Агентства печати РБ Борис Мелкоедов.

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#Новости#Злата Зукович#Наука
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