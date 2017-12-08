В Башкирии директор турфирмы «Натали Тур» обманула клиентов почти на 2 млн

Как установлено в суде, женщина в прошлом году получили от 27 клиентов около 1,6 млн руб. в качестве оплаты за путевки в Таиланд, ОАЭ, Доминикану и т.д. Однако фактически путевки людям она не предоставила. Некоторые из потерпевших узнали об этом только по прилету в Москву.