В Башкирии бывший сотрудник автосалона обманывал клиентов на миллионы

Жертвами мошенника стали 16 человек.

Стерлитамакский суд вынес приговор в отношении 52-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба прокуратуры. Он признан виновным в мошенничестве с использованием своего служебного положения в крупном размере.

Суд установил, что с октября 2012 года по май 2013 года мужчина работал директором по продажам в автосалоне. Злоумышленник вводил клиентов в заблуждение о выгодных условиях покупки автомобилей и заключал с ними фиктивные предварительные договоры купли-продажи. Вместо внесения денег в кассу организации, обвиняемый тратил их по собственному усмотрению.