Объём ипотечных выдач в УРАЛСИБе за 11 месяцев 2017 года превысил 22 млрд

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по итогам ноября 2017 года увеличил ежемесячные объемы ипотечных продаж почти на 20% по сравнению с показателями октября текущего года.
Общий объём ипотечных выдач с начала 2017 года составил 22,5 млрд рублей, что в 5 раз превышает аналогичный показатель 2016 года. Ипотека – один из ключевых продуктов Банка УРАЛСИБ. В ноябре программа «Ипотечные каникулы» Банка УРАЛСИБ заняла 2 место в рейтинге программ ипотечного кредитования с отсрочкой платежей, а программа на приобретение строящегося жилья вошла в Топ-5 рейтинга самых выгодных программ, по версии инвестиционно-риэлтерской компании Est-a-Tet.Банк занимает 8 место в рейтинге ведущих ипотечных банков по совокупным объемам выданных кредитов с начала деятельности на ипотечном рынке. В рамках развития ипотечного кредитования Банком открыто 23 ипотечных центра в регионах.
Справка:
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service.Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 ноября 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 279 точек продаж, 1 492 банкомата, 523 платежных терминала и 23 154 POS-терминала. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.