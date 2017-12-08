Главный госавтоинспектор Башкирии предупреждает жителей о гололедице

Вследствие выпадения осадков и метели на федеральных и республиканских автодорогах наблюдается ухудшение видимости и образование наледи, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
Автовладельцам советуют избегать резких маневров и торможения, не менять полосы для движения без необходимости и обгонять только в разрешенных местах.
Динар Гильмутдинов просит водителей быть особенно внимательными на следующих участках автодорог:
Москва–Уфа: вблизи Подымаловской развязки, д. Шарипово, с. Исамет.
Уфа-Самара: вблизи п. Кандры, Жуковской развязки, вблизи перекрестка на село Бишкураево и Буздяк.
Уфа-Оренбург: в районе перекрестка на Бузовьязы, Стерлибашевского перекрестка, вблизи сёл Толбазы, Зирган.
Уфа-Челябинск: вблизи перекрестка Зинино-Жилино, п. Алаторка.