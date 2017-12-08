Где в Уфе купить квартиру-студию от 1 миллиона рублей

Это идеальный выбор для молодежи, не обремененной семейными заботами и воспитанием детей. Современный интерьер – как в любимых молодежных сериалах – делает этот вид жилья еще более востребованным. Кроме того, для начинающих специалистов и студентов, нацеленных на успешную карьеру, квартиры-студии – выгодная альтернатива аренде.