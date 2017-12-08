Где в Уфе купить квартиру-студию от 1 миллиона рублей

Это идеальный выбор для молодежи, не обремененной семейными заботами и воспитанием детей. Современный интерьер – как в любимых молодежных сериалах – делает этот вид жилья еще более востребованным. Кроме того, для начинающих специалистов и студентов, нацеленных на успешную карьеру, квартиры-студии – выгодная альтернатива аренде.
В этом месяце о старте продаж современных квартир-студий в новом доме комфорт-квартала «Московский» объявил один из крупнейших застройщиков республики – Группа Компаний «Госстрой».
– Современные уютные квартиры-студии формата «Моё первое жилье» в нашем новом доме в Зеленой роще – это, прежде всего, высокий уровень комфорта. Каждый квадратный метр здесь будет использоваться максимально эффективно. Приобрести такое жилье на старте продаж можно всего от 1 млн руб. Действуют ипотека без первого взноса, беспроцентная рассрочка и программа «трейд-ин», – рассказывает руководитель департамента реализации недвижимости ГК «Госстрой» Екатерина Прокудина.
Комфорт-квартал «Московский» – один из крупнейших проектов комплексной застройки в Зеленой роще. Два дома здесь уже заселены. Уфимцы выбирают этот район благодаря отличной транспортной доступности и сложившейся инфраструктуре для работы и отдыха. Рядом находятся Ботанический сад, Парк лесоводов, популярные горнолыжные комплексы, кинотеатр и развлекательные заведения.
По вопросам покупки квартир-студий в комфорт-квартале «Московский» обращайтесь в офис продаж ГК «Госстрой» по адресу: г Уфа, ул. 50 лет СССР, 2 или звоните по тел: (347) 246-00-22. Информация также доступна на сайте gosstroy.info.