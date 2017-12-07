В Уфе появились современные квартиры-студии в Зеленой роще от 1 млн руб

Психологи отмечают: своя квартира – это первый шаг к дальнейшему успешному достижению поставленных целей для любого молодого человека. Когда главная человеческая потребность – потребность в собственном жилье – удовлетворена, добиться успеха в работе и личной жизни гораздо проще. Но как приобрести заветные квадратные метры, если желание вашего чада «встать на ноги» велико, а семейный бюджет ограничен? Решить главную проблему молодежи и их родителей сегодня помогают застройщики. Квартиры-студии формата «Моё первое жилье» – прекрасная возможность переехать от родителей и начать самостоятельную жизнь.
Для уфимского рынка квартиры-студии не редкость. Однако приобрести их успевают немногие: по оценкам экспертов, спрос на жилье такого формата превышает предложение. К примеру, в этом месяце о старте продаж современных квартир-студий в новом доме комфорт-квартала «Московский» объявила Группа Компаний «Госстрой».
– Современные квартиры-студии формата «Моё первое жилье» в нашем новом доме в Зеленой роще – это, прежде всего, высокий уровень комфорта. Благодаря удобным и продуманным планировкам каждый квадратный метр здесь будет использоваться максимально эффективно. Мы рады, что теперь у молодых людей и их родителей есть уникальная возможность купить новое современное жилье и сделать уверенный шаг во взрослую жизнь. Кстати, квартиру-студию сегодня на старте продаж можно приобрести от 1 млн руб. Действуют ипотека без первого взноса, беспроцентная рассрочка и программа «трейд-ин», – рассказывает руководитель департамента реализации недвижимости ГК «Госстрой» Екатерина Прокудина.
Учится ваш ребенок в вузе или уже делает первые шаги во взрослой жизни – своя квартира всегда добавляет уверенности и ощущение личного комфорта. И это – не просто теория, а закономерность, проверенная бесчисленным множеством семей.
По вопросам покупки квартир-студий в комфорт-квартале «Московский» обращайтесь в офис продаж ГК «Госстрой» по адресу: г Уфа, ул. 50 лет СССР, 2 или звоните по тел: (347) 246-00-22. Информация также доступна на сайте gosstroy.info.