В Уфе появились современные квартиры-студии в Зеленой роще от 1 млн руб

– Современные квартиры-студии формата «Моё первое жилье» в нашем новом доме в Зеленой роще – это, прежде всего, высокий уровень комфорта. Благодаря удобным и продуманным планировкам каждый квадратный метр здесь будет использоваться максимально эффективно. Мы рады, что теперь у молодых людей и их родителей есть уникальная возможность купить новое современное жилье и сделать уверенный шаг во взрослую жизнь. Кстати, квартиру-студию сегодня на старте продаж можно приобрести от 1 млн руб. Действуют ипотека без первого взноса, беспроцентная рассрочка и программа «трейд-ин», – рассказывает руководитель департамента реализации недвижимости ГК «Госстрой» Екатерина Прокудина.