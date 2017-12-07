Эксперты ВШЭ: жители России в 2017 году избавлялись от иностранной валюты

Профессор объясняет это тем, что к завершению года, как всегда, компании будут выплачивать сотрудникам премии. Это приведет к тому, что люди пойдут обменивать рубли на евро и доллары. На фоне вновь возросшего интереса, курс рубля к Рождеству может понизиться до 63-х за доллар.