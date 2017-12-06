В Башкирии еще три города приравнены по статусу к моногородам

Сибай, Агидель и ЗАТО Межгорье приравнены по статусу к моногородам. Региональные власти окажут им дополнительную финансовую поддержку, которая выразится в предоставлении налогов бизнесу, а также включения в программу развития моногородов.