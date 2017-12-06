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В Башкирии еще три города приравнены по статусу к моногородам

6 декабря 2017, 16:12
Сибай, Агидель и ЗАТО Межгорье приравнены по статусу к моногородам. Региональные власти окажут им дополнительную финансовую поддержку, которая выразится в предоставлении налогов бизнесу, а также включения в программу развития моногородов.

Как следует из сообщения правительства республики, социально-экономическое положение этих трех городов остается сложным. Именно поэтому на одном из прошедших вчера заседаний предложено оказывать им поддержку, аналогичную той, что оказывается моногородам.

Пока в правительств занимаются организационными вопросами. В частности подготовлено распоряжение о создании специальной рабочей группы. Ее возглавит вице-премьер Евгений Гурьев. В состав также включены представители министерств, администраций Агидели, Сибая и Межгорья, а также институтов развития.

Резидентам указанных территорий будут предоставлять льготы по региональным налогам. Также Агидель, Сибай и Межгорье будут включены в приоритетную региональную программу «Комплексное развитие моногородов Республики Башкортостан».

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