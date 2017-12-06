В Башкирии еще три города приравнены по статусу к моногородам

Как следует из сообщения правительства республики, социально-экономическое положение этих трех городов остается сложным. Именно поэтому на одном из прошедших вчера заседаний предложено оказывать им поддержку, аналогичную той, что оказывается моногородам.
Пока в правительств занимаются организационными вопросами. В частности подготовлено распоряжение о создании специальной рабочей группы. Ее возглавит вице-премьер Евгений Гурьев. В состав также включены представители министерств, администраций Агидели, Сибая и Межгорья, а также институтов развития.
Резидентам указанных территорий будут предоставлять льготы по региональным налогам. Также Агидель, Сибай и Межгорье будут включены в приоритетную региональную программу «Комплексное развитие моногородов Республики Башкортостан».