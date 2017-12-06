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Общественница подала заявление в следком за фразу "малый народ" о башкирах

6 декабря 2017, 18:09
Башкирская общественница Альфия Узянбаева написала заявление в следком Башкирии на Галину Лучкину, выступающую против обязательного изучения башкирского языка. Она требует возбудить уголовное дело по статье 282 ( разжигание межнациональной розни) за то, что Лучкина назвала башкир малым народом.

О том, что Узянбаева подала заявление в следком, ее адвокат сообщил сегодня в ходе судебного процесса в Уфимском райсуде, сообщили Медиакорсети слушатели процесса. Альфия Узянбаева эту информацию подтвердила.

- Подала сегодня через моего адвоката, - сообщила она Медиакорсети.

Галина Лучкина расценила подобное действие как показатель того, что башкирская общественница не хочет, чтобы дело разрешилось мирно.

- Писать такое заявление – это мелко и в высшей степени непорядочно, - заявила Лучкина Медиакорсети. - Это говорит о том, что человек не хочет жить мирно, не хочет понять, что законы Российской Федерации действуют на всей территории страны. И что есть огромное количество людей, которые против обязательного изучения башкирского языка, их подавляющее большинство. А изучать республиканские языки никто не запрещает и не запрещал. И после многих тысяч обращений, в основном из Татарии, ситуация развернулась в сторону большинства, чиновникам от образования просто запретили трактовать законы по-своему. Именно из-за этой обязательности я и вышла в интернет, нашла единомышленников, начала писать на эту тему. А что касается самой фразы (малый народ -прим.ред.), то это вообще чепуха.

Напомним, формулировку "малый народ" Галина Лучкина использовала, говоря о башкирах в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Уфе".

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#Новости#Наталья Кузнецова#Общество
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