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«МегаФон» и Mastercard дают возможность увидеть фильм «Звёздные Войны»

6 декабря 2017, 09:13
С 14 декабря в российском кинопрокате стартует новый фильм легендарной космической саги «Звёздные Войны: Последние джедаи», а «МегаФон» и Mastercard дарят всем поклонникам саги скидку 20% на покупку билетов.

Рей, Финну, вездесущему дроиду BB-8 и другим героям, уже знакомым зрителю по фильму «Звёздные Войны: Пробуждение Силы», предстоит опасная схватка с могущественным Первым Орденом. Восьмой фильм легендарной космической саги Звёздные Войны стартует на российских экранах с 14-го декабря. Но уже с 1 декабря держатели банковской карты «МегаФон» платежной системы Mastercard, при покупке билетов на фильм «Звёздные Войны: Последние джедаи» через мобильное приложение «Киноход» или на сайте kinohod.ru, получают 20% скидку.

«Сила - важнейшее понятие в саге Звёздные Войны. По сути, это всеобъемлющая связующая энергия. Так же и мы создаем вокруг своих абонентов единую экосистему сервисов и партнерств. Теперь при помощи банковской карты «МегаФон» именно наши абоненты могут купить билеты в кино с 20% скидкой», — комментирует Ян Кухальский, директор по новым бизнесам и партнерствам компании «МегаФон».

#Новости#Надежда Валитова#Технологии
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