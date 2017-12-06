«МегаФон» и Mastercard дают возможность увидеть фильм «Звёздные Войны»

«Сила - важнейшее понятие в саге Звёздные Войны. По сути, это всеобъемлющая связующая энергия. Так же и мы создаем вокруг своих абонентов единую экосистему сервисов и партнерств. Теперь при помощи банковской карты «МегаФон» именно наши абоненты могут купить билеты в кино с 20% скидкой», — комментирует Ян Кухальский, директор по новым бизнесам и партнерствам компании «МегаФон».