Медведев благословил главу Башкирии на переговоры с банкирами

- Я предложил варианты совместного действия с банками, федеральным правительством. Дмитрий Анатольевич в целом поддержал идею, - подчеркнул Рустэм Хамитов. - Сейчас мы будем ее обсуждать с банкирами, финансистами. Надеюсь, схема финансирования этого на самом деле дорогого объекта – более 30 млрд рублей – будет найдена, и мы сможем приступить к реализации этого проекта в 2018 году.