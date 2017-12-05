В Уфе террористы планировали взорвать автобус с пассажирами - СМИ

- Всем соучастникам предъявили обвинения в покушении на теракт, осуществлении деятельности террористической организации, изготовлении взрывных устройств, а также вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления организованной группой, - рассказал источник «КП». - В итоге, двое мужчин получили 16 и 13 лет колонии строгого режима, а пенсионерку приговорили к 10 годам колонии общего режима. Приговор пока в законную силу не вступил - у обвиняемых есть время его обжаловать.