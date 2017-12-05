В мэрии Уфы обещали не увлекаться эвакуацией автомобилей из дворов

- Как и полагается, сначала будут вывешиваться предупреждения о проведении уборки снега с просьбой убирать со дворов автомобили. Это нужно всем, кто думает о порядке во дворах, - пояснил Салават Хусаинов. – Все подряд автомобили не будут эвакуироваться. Но если во дворах будут обнаружены автомобили, которые брошены там на долгое время, такие машины будут, конечно, эвакуированы.