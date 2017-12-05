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В мэрии Уфы обещали не увлекаться эвакуацией автомобилей из дворов

5 декабря 2017, 16:21
Предупреждение об эвакуации касается только брошенных «подснежников».

Сегодня, 5 декабря, вице-мэр Уфы Салават Хусаинов в ходе круглого стола дал пояснения по поводу прозвучавшего ранее предупреждения об эвакуации автомобилей, которые будут мешать проводить чистку снега во дворах.

- Как и полагается, сначала будут вывешиваться предупреждения о проведении уборки снега с просьбой убирать со дворов автомобили. Это нужно всем, кто думает о порядке во дворах, - пояснил Салават Хусаинов. – Все подряд автомобили не будут эвакуироваться. Но если во дворах будут обнаружены автомобили, которые брошены там на долгое время, такие машины будут, конечно, эвакуированы.

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#Новости#Уборка снега#Татьяна Майорова,#Город
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