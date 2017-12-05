В мэрии Уфы горожан предостерегли от сенсаций про бабушек, чистящих снег

- Мне кажется, что было бы гораздо правильнее, если бы люди, ставшие очевидцами подобных событий, уточнили адрес и место проживания бабушки, ее имя, связались с управляющей компанией, которая должна была обеспечить уборку снега, пригласить ее к себе в машину погреться и, в конце концов, помочь ей справиться с задачей. А вместо этого скорее стали публиковать непроверенные факты од сенсационными заголовками! – высказал свое мнение Салават Хусаинов.