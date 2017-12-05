В Башкирии на уроке информатики умерла 17-ти летняя девушка

Сегодня, 5 декабря, в Нефтекамске в школе № 6 на уроке информатики умерла 17-летняя девушка. Как сообщили «Медиакорсети» информированные источники, школьнице стало плохо на первом уроке. Учитель сразу вызвал «скорую помощь» и отнес девушку на руках в медпункт, где ей оказали первую помощь.
Но спасти школьницу не удалось. По некоторым данным, она страдала эпилепсией.
В следкоме Башкирии Медиакорсети сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка.
- По предварительным данным, утром 5 декабря 2017 года 17-летняя ученица 11 класса одной из школ города Нефтекамска потеряла сознание на первом уроке в кабинете информатики, - пояснили в следкоме. - Ей была оказана фельдшером учебного заведения первая медицинская помощь и вызвана бригада скорой медицинской помощи. До приезда скорой медицинской помощи девушка скончалась. Установлено, что при жизни она состояла на учете в местной поликлинике в связи с имевшимися заболеваниями.