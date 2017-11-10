В Башкирии на уроках физкультуры пострадали 235 детей

В прошлом учебном году в России на уроках физкультуры погибли 211 школьников. «Медиакорсеть» выяснила, были ли среди них дети из Башкирии.

Итоги 2016-2017 учебного года

Министр образования России Ольга Васильева в начале октября заявила, что за прошлый учебный год в России на уроках физкультуры погибло 211 школьников. Среди них учеников из Башкирии нет, однако без травм не обошлось.

Как сообщили «Медиакорсети» в министерстве образования республики, в 123 образовательных организациях 23 муниципалитетов республики в 2016-2017 учебном году на уроках физкультуры дети получили 235 травм, в том числе 98 переломов, 72 ушиба мягких тканей, 22 травмы головы, 11 вывихов, 12 растяжений и т.д.

Чаще всего дети получают травмы в спортивных залах, в бассейне, на футбольном поле и т.д.

Один из таких случаев произошел в поселке Жуково в апреле этого года. На 12-ти летнюю Настю Иванову упали футбольные ворота. Девочка получила серьезные травмы, но, к счастью, она выжила. Следком Башкирии сообщал о том, что по данному факту проводит доследственную проверку. О ее результатах не сообщалось.

А весной этого года во время сдачи экзамена по русскому языку умер 14-ти летний житель села Семилетка Дюртилинского района. У мальчика случился сердечный приступ.

Еще один случай, который потряс всю республику, произошел в селе Буздяк. 14 апреля этого года 17-летний подросток, пробегая по школьному коридору, подпрыгнул у проема с лестничным маршем, ударился головой о верхний край входного проема и упал на лестницу, сильно ударившись затылком. Он получил серьезные травмы головы. Врачи боролись за его жизнь три недели, но спасти подростка не удалось.

В министерстве образования пояснили, что в каждом случае, когда ребенок получает травму, в образовательных учреждениях создаются комиссии по расследованию несчастных случаев, проводятся расследования, изучаются причины проводятся профилактические мероприятия.

Итоги 2015-2016 учебного года

Смертельные случаи на уроках физкультуры были зафиксированы в 2015 году. В 2015 году десятиклассник уфимской школы № 61 умер во время урока физкультуры, который был седьмым этот день в его расписании. Никита Романов погиб во время сдачи нормативов по бегу на дистанции 500 метров. В декабре того же года во время урока физкультуры умер третьеклассник гимназии 115.