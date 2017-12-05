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Улицу Цюрупы в Уфе расширят - вице-мэр Уфы Салават Хусаинов

5 декабря 2017, 15:51
Вице-мэр Уфы Салават Хусаинов рассказал, как проходит ремонт проезжей части на участке улицы Цюрупы.

Сегодня, 5 декабря, в администрации Уфы прошел круглый стол на тему готовности городских служб к зиме. Вице-мэр Салават Хусаинов, в частности, дал комментарий по поводу задержки с открытием движения на улице Цюрупы.

Напомним, в течение последних нескольких дней оказалась перекрыта для транспорта наиболее оживленная часть улицы, между перекрестками с улицами Октябрьской революции и Коммунистической.

- Ремонт ливневой канализации в этом месте проводится за счет застройщика, который ранее не мог приступить к этим работам, потому что не была готова ливневая канализация на стройплощадке, - пояснил Салават Хусаинов. – Теперь такая возможность появилась, и мы решили ею воспользоваться. Работы там практически завершены. Но сегодня еще есть необходимость дождаться, когда все схватится, чтобы работа не пропала зря.

По его словам, в планах городских властей провести на данном участке расширение проезжей части еще хотя бы на полторы полосы. Это будет выполнено в следующем году.

Вице-мэр принес извинения горожанам за задержку сроков возобновления движения на данном участке дороги.

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