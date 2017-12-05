Улицу Цюрупы в Уфе расширят - вице-мэр Уфы Салават Хусаинов

- Ремонт ливневой канализации в этом месте проводится за счет застройщика, который ранее не мог приступить к этим работам, потому что не была готова ливневая канализация на стройплощадке, - пояснил Салават Хусаинов. – Теперь такая возможность появилась, и мы решили ею воспользоваться. Работы там практически завершены. Но сегодня еще есть необходимость дождаться, когда все схватится, чтобы работа не пропала зря.