Паспорта миллионов россиян могут оказаться недействительными

- Официальная бумага пришла, а ответов на главные вопросы нет. Кто, когда и почему ввел данные о моем документе в базу АС "Российский паспорт"? Почему о том, что документ - в черном списке, я узнала случайно? Почему меня не известили о том, что мой паспорт - недействительный? Наказан ли служащий, устроивший мне предынфарктное состояние? Наконец, почему гражданин, пострадавший из-за ошибок какого-то ведомства, должен отпрашиваться с работы, тащиться в их учреждение, терять время и силы? Кто ответит? – задалась вопросом героиня данной истории.