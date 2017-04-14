Владимир Путин вручил паспорт школьнице из Башкирии

Всего президент вручил документы десяти школьникам со всей России.

В День России президент Владимир Путин вручил паспорта десяти школьникам со всей России, в число счастливцев попала и ученица седьмого класса из ишимбайского лицея №12. Основными критериями для приглашения в Кремль на торжественное вручение главного документа гражданина, стали спортивные успехи 14-летней Анастасии Бочкарёвой. В свои четырнадцать девочка уже выиграла всероссийские соревнования по спортивным танцам, получила главные призы конкурса по пропаганде здорового образа жизни и фестиваля «ГТО шагает по стране».