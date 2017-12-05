15-летняя девочка выиграла полмиллиона рублей в Одноклассниках

Конкурс проходил с 11 сентября. На первом этапе участники рассказывали о своих спортивных достижениях в приложении OK Live с хэштегом вида спорта и хэштегом #язаспорт. Во второй этап прошли десять человек, а в финал конкурса - Лилия Нугаева, семья волейболистов Маршаловых из Иркутска и любитель воркаута Виктор Кочевых из Брянской области. Лилия Нугаева победила с отрывом в чуть более 300 голосов.