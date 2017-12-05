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15-летняя девочка выиграла полмиллиона рублей в Одноклассниках

5 декабря 2017, 15:30
Дзюдоистка из Саратова получила денежное вознаграждение за рассказ о своих спортивных достижениях.

15-летняя дзюдоистка из Саратова Лилия Нугаева выиграла 500 тысяч рублей в конкурсе молодых спортсменов "Я ЗА СПОРТ", который проводился в социальной сети Одноклассники. В конкурсе приняли участие более 1500 человек, они загрузили около 1700 видеороликов и трансляций с хэштегом акции #язаспорт.

Юная дзюдоистка получил полмиллиона рублей от организатора конкурса – онлайн-аукциона подержанных автомобилей CarPrice, деньги она потратит на инвентарь для детской спортшколы.

Конкурс проходил с 11 сентября. На первом этапе участники рассказывали о своих спортивных достижениях в приложении OK Live с хэштегом вида спорта и хэштегом #язаспорт. Во второй этап прошли десять человек, а в финал конкурса - Лилия Нугаева, семья волейболистов Маршаловых из Иркутска и любитель воркаута Виктор Кочевых из Брянской области. Лилия Нугаева победила с отрывом в чуть более 300 голосов.

Всего конкурс охватил более 12 миллионов человек, а видео с участниками собрали более семи с половиной миллионов просмотров.

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#Новости#Злата Зукович#Общество
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