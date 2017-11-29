В Одноклассниках выберут победителей Чартовой Дюжины-2018

Победителей 11-й ежегодной Чартовой дюжины-2018 выберут голосованием в социальной сети «Одноклассники». У всех пользователей этой социальной сети с января 2018 года появится возможность отдать свой голос за любимого артиста благодаря партнерству Одноклассников с «Нашим радио».
В ОК появится приложение, в котором пользователи смогут выбрать победителей в восьми номинациях из шорт-листа - «Альбом», «Дуэт», «Солист», «Солистка», «Концерт», «Группа», «Клип» и «Взлом». Итоги голосования огласят 15 февраля на арене «ВТБ Ледовый Дворец» на церемонии вручения.
Рок-музыка – один из самых популярных и среди всех жанров занимает третье место по аудитории, а треки топовых рок-групп – таких, как «Би-2», «Ленинград», «Кино» и других – собирают в соцсети миллионы прослушиваний,сообщил руководитель направления «Музыка» в Одноклассниках Владимир Кочетков.