В Одноклассниках выберут победителей Чартовой Дюжины-2018

Итоги голосования станут известны 15 февраля 2018 года.

Победителей 11-й ежегодной Чартовой дюжины-2018 выберут голосованием в социальной сети «Одноклассники». У всех пользователей этой социальной сети с января 2018 года появится возможность отдать свой голос за любимого артиста благодаря партнерству Одноклассников с «Нашим радио».

В ОК появится приложение, в котором пользователи смогут выбрать победителей в восьми номинациях из шорт-листа - «Альбом», «Дуэт», «Солист», «Солистка», «Концерт», «Группа», «Клип» и «Взлом». Итоги голосования огласят 15 февраля на арене «ВТБ Ледовый Дворец» на церемонии вручения.