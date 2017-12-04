"Экспоцентр" 40 лет выступает двигателем бизнеса - Сергей Беднов

В настоящий момент «Экспоцентр» немного изменил формат. Теперь выставки устраивают бизнесмены для бизнесменов. В выставочной сфере каждый имеет собственный профиль, центр же выбирает качество, отмечает Беднов. Для этого была придумана сложная инфраструктура, которая в полной мере предоставляет своим клиентам широкий пакет услуг: от рекламы и оформления зала, до таможенного оформления грузов. По словам Беднова, именно такой подход является гарантом коммерческого успеха выставки.