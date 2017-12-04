Две женщины с пятью детьми из Башкирии оказались в тюрьме Ирака

Речь идет про Айгуль Арсланову с двумя детьми, уехавшую в Ирак из города Кумертау, и Нурзилю Бикбердину с тремя детьми, попавшую за границу из Баймакского района. Обе они в составе своих семей были вывезены своими мужьями в Ирак с целью присоединиться к запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.