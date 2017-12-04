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Две женщины с пятью детьми из Башкирии оказались в тюрьме Ирака

4 декабря 2017, 15:30
Жительницы Башкирии уехали за границу вслед за своими мужьями, пожелавшими вступить в запрещенную террористическую организацию ИГИЛ.

Две уроженки Башкирии со своими детьми попали в застенки в Багдаде. Об этом сообщили РИА-Новости со ссылкой на правозащитницу из Чечни Хеду Саратову.

Речь идет про Айгуль Арсланову с двумя детьми, уехавшую в Ирак из города Кумертау, и Нурзилю Бикбердину с тремя детьми, попавшую за границу из Баймакского района. Обе они в составе своих семей были вывезены своими мужьями в Ирак с целью присоединиться к запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

Уже будучи в Ираке женщины и дети были заключены в женскую тюрьму в городе Мосуле, а затем переведены в Багдад.

По сообщению РИА-Новости, правительство Чечни во главе с Рамзаном Кадыровым пытается дипломатическим путем добиться освобождения заключенных женщин и детей и их возвращения в Россию. Всего в этом списке 25 женщин и 79 детей.

Напомним, ранее из Сирии вернулась еще одна жительница Башкирии Ралина Шарипова вместе с группой спасенных женщин и детей. Она рассказала, что два года пыталась вывести из Сирии своих детей.

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