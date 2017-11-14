Женщину из Башкирии эвакуировали на родину из Сирии

Операция по спасению людей проводилась при содействии Минобороны РФ.

Около двух месяцев искали и эвакуировали из Грозного русских женщин и детей из России, Узбекистана и Казахстана, сообщают «Вести-Башкортостан» со ссылкой на «ТАСС».

Из Башкирии с группой спасенных женщин и детей смогла вернуться Ралина Шарипова. Она рассказала, что два года пыталась вывести из Сирии своих детей.

Вернувшихся встречали люди с флагами, транспарантами и просьбами о помощи и портретами родных. Среди них были не только родные спасенных, но и семьи, которые пришли получить информацию о своих внуках и племянниках. Женщины, доставленные в понедельник спецрейсом из Сирии в Грозный, готовы предстать перед законом РФ, если будет нужно. Перед вылетом они дали письменное подтверждение, что они возвращаются на родину добровольно.