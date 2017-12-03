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В Уфе на православной выставке священник спел под билофон

3 декабря 2017, 12:19
Видео выступления он разместил на своей странице в Facebook.

В Уфе с1 по 6 декабря Уфимская епархия проводит православную ярмарку «Рождественская». Она проходит в выставочном центре «ВДНХ Экспо».

- На выставку прибудет список чудотворного образа Божией Матери «Геронтисса», - сообщили ранее в Уфимской епархии.- Будет представлен широкий ассортимент духовной литературы, церковной утвари, русских икон, ювелирных изделий. В программе выставки: духовные беседы, выступление исполнителей духовной музыки.

В выставке участвуют представители Сирии, Сербии, Греции , Израиля, Грузии, Италии, Украины, многие монастыри и храмы России.

Одно из выступлений участник выставки руководитель культурно-методического центра «Слобода» (Оренбург) иерей Валерий Логачев разместил на своей странице в Facebook.

- Наш первый с Анастасией Лозовой эксперимент: песня «Ты моя Россия» с аккомпанементом билофона, - написал священник.

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