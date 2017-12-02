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В Башкирии водитель легковушки погиб, столкнувшись с грузовиком «МАЗ»

2 декабря 2017, 11:39
Грузовик буквально раздавил «ВАЗ-2107».

1 декабря около 11 часов на 132 километре автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит произошла авария с летальным исходом, сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике.

По предварительным данным, 68-летний житель Белокатайского районе за рулем «ВАЗ-2107» выезжал из села Большеустикинское на дорогу и столкнулся с грузовиком «МАЗ», перевозящим металлоконструкции, за рулем которого находился 60-летний житель Пензенской области.

От полученных травм водитель отечественной легковушки скончался на месте аварии.

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