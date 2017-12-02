В Башкирии водитель легковушки погиб, столкнувшись с грузовиком «МАЗ»

По предварительным данным, 68-летний житель Белокатайского районе за рулем «ВАЗ-2107» выезжал из села Большеустикинское на дорогу и столкнулся с грузовиком «МАЗ», перевозящим металлоконструкции, за рулем которого находился 60-летний житель Пензенской области.