Александр Ларьяновский: молодежь будет конкурировать за работу

- Когда говорят, что молодежь построит новую экономику - можно ожидать, что это случится лет через 30, - говорит Александр Ларьяновский.- Вузы задумаются о подготовке востребованных сегодня специалистов лет через пять, еще через пять будет написана программа, в итоге через 15 лет мы получим специалиста, а экономика на месте не стояла, все вокруг изменилось.