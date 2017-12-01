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Башкирские автозаки будут перевозить осуждённых по острову Свободы

1 декабря 2017, 19:11
Произведённые в Башкирии автозаки переданы Кубе.

Два автозака, выпущенных в Башкирии, переданы в дар острову Свободы, соответствующее распоряжение подписал глава кабинета министров Дмитрий Медведев.

Как сообщили в УФСИН России по Республике Башкортостан, на территории которой налажена сборка спецавтомобилей, на Кубу будут отправлены машины собранные на базе автомобиля «Валдай», каждая из которых вмещает по 15 конвоируемых.

- Спецавтомобили оборудованы принудительной системой вентиляции и кондиционерами. В «Валдаи», предназначенные для Кубы, установлен дополнительный кондиционер, что позволит поддерживать комфортную температуру внутри в условиях тропического климата, - говорится в релизе ведомства.

Передача автомобилей состоялась после того как главы пенитенциарных систем государств подписали меморандум о сотрудничестве.

- Мы подписали меморандум о дальнейшем взаимодействии между российской и кубинской пенитенциарными системами. Намечено сотрудничество в области содержания заключенных, обмена техническими разработками, методиками коррекции поведения заключенных, - цитирует ТАСС главу Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН) Геннадия Корниенко. Корниенко назвал подарок первым шагом практического взаимодействия.

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