Башкирские автозаки будут перевозить осуждённых по острову Свободы

Два автозака, выпущенных в Башкирии, переданы в дар острову Свободы, соответствующее распоряжение подписал глава кабинета министров Дмитрий Медведев.
Как сообщили в УФСИН России по Республике Башкортостан, на территории которой налажена сборка спецавтомобилей, на Кубу будут отправлены машины собранные на базе автомобиля «Валдай», каждая из которых вмещает по 15 конвоируемых.
- Спецавтомобили оборудованы принудительной системой вентиляции и кондиционерами. В «Валдаи», предназначенные для Кубы, установлен дополнительный кондиционер, что позволит поддерживать комфортную температуру внутри в условиях тропического климата, - говорится в релизе ведомства.
Передача автомобилей состоялась после того как главы пенитенциарных систем государств подписали меморандум о сотрудничестве.
- Мы подписали меморандум о дальнейшем взаимодействии между российской и кубинской пенитенциарными системами. Намечено сотрудничество в области содержания заключенных, обмена техническими разработками, методиками коррекции поведения заключенных, - цитирует ТАСС главу Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН) Геннадия Корниенко. Корниенко назвал подарок первым шагом практического взаимодействия.