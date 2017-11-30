Аэрофлот объявляет финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2017 года

Общий долг по состоянию на 30 сентября 2017 года снизился на 23,4% по сравнению с показателем на 31 декабря 2016 года и составил 110 262 млн руб. Снижение долговой нагрузки связано с выплатами кредитов и займов, как плановыми, так и досрочными, а также с переоценкой обязательств по финансовой аренде вследствие укрепления рубля к доллару США на 30 сентября 2017 года по сравнению с 31 декабря 2016 года. Несмотря на значительные выплаты, сумма денежных средств и краткосрочных финансовых инвестиций увеличилась более, чем в 1,5 раза по сравнению с 31 декабря 2016 года, до 61 336 млн руб.