Аэрофлот объявляет финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2017 года

Ключевые финансовые результаты Группы «Аэрофлот» за 9 месяцев 2017 года:
Шамиль Курмашов, заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО «Аэрофлот», прокомментировал:
«Группа «Аэрофлот» успешно завершила традиционно высокий для российской авиационной отрасли сезон. В третьем квартале 2017 года Группа показала высокие темпы роста пассажиропотока на фоне увеличения выставленных провозных емкостей при стабильном уровне занятости пассажирских кресел. За девять месяцев 2017 года мы перевезли 38,3 млн пассажиров. Рост операционных показателей связан как с оживлением международного сегмента, так и с развитием внутрироссийских перевозок. При этом продолжается активное развитие сегмента международного транзита за счет роста частот полетов по ключевым направлениям, то есть «качества» маршрутной сети и продукта Компании.
Финансовые результаты девяти месяцев и третьего квартала 2017 года отражают нормализацию уровня рентабельности и действие ряда рыночных факторов, ранее уже оказавших влияние на результаты первого полугодия. Объем емкостного предложения на рынке и валютные курсы определили снижение доходных ставок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда наблюдался значительный дисбаланс спроса и предложения. С другой стороны, растущая стоимость топлива, динамика которой нормализовалась только в период третьего квартала, а также давление со стороны расходов на оплату труда и инвестиций в качество продукта внесли основной вклад в рост операционных затрат в дополнение к росту, связанному с увеличением объемов операций и развитием Компании.
Необходимо отметить позитивный тренд третьего квартала по сравнению с первым полугодием: наблюдается замедление темпов снижения доходной ставки по регулярным рейсам (снижение на 4% против 8%), а также стоимость авиакеросина, которая в первом полугодии выросла на 10%, а в третьем квартале оставалась на сопоставимом с прошлым годом уровне.
Валютный курс также оказал поддержку операционным расходам: если в прошлом году курс оказывал давление на такие статьи как операционный лизинг, техническое обслуживание, аэропортовые сборы за рубежом, то в отчетном периоде укрепление рубля оказало позитивное влияние на операционные расходы. При себестоимости 3,06 рублей на кресло-километр экономия составила 24 копейки на каждый кресло-километр операционной программы, что составляет примерно 8% удельных затрат (CASK).
В условиях действия курсовых факторов, роста стоимости топлива, отсутствия материальных курсовых разниц по возвратам предоплат за воздушные суда, оказавших влияние на третий квартал предыдущего года, финансовый результат по отчетному периоду снизился. В свою очередь значительное снижение долговой нагрузки за счет досрочного погашения кредитных линий в течение года, а также экономия на прочих неоперационных расходах поддержали показатель чистой прибыли, который составил 27,1 млрд рублей.
Финансовые результаты отчетного периода подтверждают благоприятное завершение третьего квартала, традиционно формирующего основной финансовый результат года».
Основные производственные показатели
|
Показатель
|
9 мес. 2017
|
9 мес. 2016
|
Изменение
|
Пассажиропоток, тыс. чел.
|
38 340
|
32 826
|
16,8%
|
- международные перевозки
|
17 221
|
13 626
|
26,4%
|
- внутренние перевозки
|
21 119
|
19 200
|
10,0%
|
Пассажирооборот, млн пкм
|
99 381
|
84 228
|
18,0%
|
- международные перевозки
|
58 408
|
46 902
|
24,5%
|
- внутренние перевозки
|
40 974
|
37 326
|
9,8%
|
Предельный пассажирооборот, млн ккм
|
118 754
|
102 237
|
16,2%
|
- международные перевозки
|
69 820
|
58 337
|
19,7%
|
- внутренние перевозки
|
48 934
|
43 900
|
11,5%
|
Занятость кресел, %
|
83,7%
|
82,4%
|
1,3 п.п.
|
- международные перевозки
|
83,7%
|
80,4%
|
3,3 п.п.
|
- внутренние перевозки
|
83,7%
|
85,0%
|
(1,3 п.п.)
За 9 месяцев 2017 года Группа «Аэрофлот» перевезла 38,3 млн пассажиров, что на 16,8% превышает результат аналогичного периода прошлого года.
Основные финансовые показатели
|
Млн руб., если не указано иное
|
9 мес. 2017
|
9 мес. 2016
|
Изменение
|
Выручка
|
404 773
|
381 306
|
6,2%
|
EBITDAR[1]
|
101 016
|
120 330
|
(16,1%)
|
Рентабельность EBITDAR
|
25,0%
|
31,6%
|
(6,6 п.п.)
|
EBITDA1
|
53 306
|
77 160
|
(30,9%)
|
Рентабельность EBITDA
|
13,2%
|
20,2%
|
(7,0 п.п.)
|
Операционная прибыль
|
41 862
|
66 926
|
(37,5%)
|
Рентабельность опер. прибыли
|
10,3%
|
17,6%
|
(7,3 п.п.)
|
Прибыль за период
|
27 149
|
43 798
|
(38,0%)
|
Рентабельность чистой прибыли
|
6,7%
|
11,5%
|
(4,8 п.п.)
Выручка
|
Млн руб., если не указано иное
|
9 мес. 2017
|
9 мес. 2016
|
Изменение
|
Выручка от пассажирских перевозок
|
350 502
|
326 324
|
7,4%
|
в т.ч. регулярные перевозки
|
327 726
|
313 234
|
4,6%
|
чартерные перевозки
|
22 776
|
13 090
|
74,0%
|
Выручка от грузовых перевозок
|
11 300
|
8 239
|
37,2%
|
Прочая выручка
|
42 971
|
46 743
|
(8,1%)
|
Выручка итого
|
404 773
|
381 306
|
6,2%
Выручка Группы «Аэрофлот» за 9 месяцев 2017 года увеличилась на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 404 773 млн руб.
Выручка от регулярных пассажирских перевозок увеличилась на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 327 726 млн руб., что связано с ростом пассажиропотока. На динамику показателя оказало влияние снижение доходных ставок, прежде всего на международных направлениях, в связи с укреплением курса рубля и соответствующей корректировкой валютных доходов.
Выручка от чартерных перевозок увеличилась на 74,0%, до 22 776 млн руб., в том числе в связи с развитием чартерной программы авиакомпании «Россия».
Выручка от грузовых перевозок увеличилась на 37,2%, до 11 300 млн руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне поступления широкофюзеляжных воздушных судов в парк Группы и роста объема перевозок грузов и почты на 38,9%.
Прочая выручка снизилась на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 42 971 млн руб., что в основном обусловлено снижением рублевого эквивалента номинированных в иностранной валюте доходов по соглашениям с авиакомпаниями вследствие изменения валютного курса.
Операционные расходы
|
Млн руб., если не указано иное
|
9 мес. 2017
|
9 мес. 2016
|
Изменение
|
Обслуживание воздушных судов и пассажиров
|
74 706
|
64 775
|
15,3%
|
Расходы на оплату труда
|
60 509
|
48 118
|
25,8%
|
Расходы по операционной аренде
|
47 710
|
43 170
|
10,5%
|
Техническое обслуживание воздушных судов
|
26 247
|
27 034
|
(2,9%)
|
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы
|
23 846
|
20 089
|
18,7%
|
Амортизация и таможенные пошлины
|
11 444
|
10 234
|
11,8%
|
Прочие расходы
|
28 505
|
27 043
|
5,4%
|
Операционные расходы за исключением авиационного топлива
|
272 967
|
240 463
|
13,5%
|
Расходы на авиационное топливо
|
89 944
|
73 917
|
21,7%
|
Операционные расходы итого
|
362 911
|
314 380
|
15,4%
Расходы на авиационное топливо за 9 месяцев 2017 года увеличились на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 89 944 млн руб. Рост расходов обусловлен повышением средних цен на авиатопливо в рублях на фоне динамики стоимости нефти и валютного курса, а также увеличением объема перевозок и налета часов.
Укрепление рубля компенсировало рост расходов, связанный с расширением масштабов деятельности. Операционные расходы, за исключением расходов на авиационное топливо, увеличились на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 272 967 млн руб.
Расходы на обслуживание воздушных судов и пассажиров составили 74 706 млн руб., увеличившись на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основном за счет роста объемов перевозок. Дополнительное влияние на данную статью расходов оказало внедрение инициатив по повышению качества сервиса.
Расходы на оплату труда увеличились на 25,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 60 509 млн руб. в связи с индексацией заработной платы работникам в соответствии с коллективным договором, увеличением численности персонала для поддержания операционного роста, увеличением переменной части заработной платы работников, связанной с достижением корпоративных ключевых показателей эффективности, а также увеличением резерва по неиспользованным отпускам.
Расходы по операционной аренде воздушных судов составили 47 710 млн руб., увеличившись на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что обусловлено расширением парка воздушных судов (чистое увеличение числа воздушных судов в операционной аренде составило 26 самолетов или 11,0% по сравнению с 30 сентября 2016 года), а также ростом средней трехмесячной ставки LIBOR почти в два раза за 9 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Расходы на техническое обслуживание воздушных судов снизились на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 26 247 млн руб. Значительное влияние на данную статью расходов оказало укрепление рубля.
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы увеличились на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 23 846 млн руб., что обусловлено развитием ИТ-инфраструктуры и увеличением инвестиций в маркетинговые кампании.
Расходы на амортизацию и таможенные пошлины увеличились на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 11 444 млн руб., что связано с вводом в эксплуатацию двух воздушных судов в собственности авиакомпании «Аврора», а также ИТ-оборудования в течение последних двенадцати месяцев.
Прочие расходы увеличились на 5,4%, до 28 505 млн руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что связано в основном с ростом расходов по начислению резервов на периодическое техническое обслуживание воздушных судов.
В результате влияния вышеуказанных факторов показатель прибыли до вычета процентов, налогов, амортизации и операционного лизинга (EBITDAR) составил 101 016 млн руб. при рентабельности 25,0%. Показатель прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) составил 53 306 млн руб. при рентабельности 13,2%.
Неоперационные прибыли и убытки
|
Млн руб., если не указано иное
|
9 мес. 2017
|
9 мес. 2016
|
Изменение
|
Операционная прибыль
|
41 862
|
66 926
|
(37,5%)
|
Убыток от продажи и обесценения инвестиций, нетто
|
(108)
|
(3 734)
|
(97,1%)
|
Финансовые доходы
|
6 349
|
18 860
|
(66,3%)
|
Финансовые расходы
|
(6 331)
|
(7 388)
|
(14,3%)
|
Реализация результата хеджирования
|
(4 226)
|
(10 611)
|
(60,2%)
|
Доля в финансовых результатах ассоциированных предприятий
|
140
|
-
|
-
|
Результат от выбытия компаний
|
-
|
(5 099)
|
-
|
Прибыль до налогообложения
|
37 686
|
58 954
|
(36,1%)
|
Расход по налогу на прибыль
|
(10 537)
|
(15 156)
|
(30,5%)
|
Прибыль за период
|
27 149
|
43 798
|
(38,0%)
Финансовые доходы за 9 месяцев 2017 года снизились на 66,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 6 349 млн руб. в основном за счет уменьшения прибыли от курсовых разниц.
Финансовые расходы снизились на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 6 331 млн руб., что в основном связано с уменьшением долга и советующим сокращением расходов по процентам по займам.
Убыток от реализации результата хеджирования составил 4 226 млн руб. и обусловлен исполнением обязательств по финансовым инструментам, отраженным в капитале, а также реализованным результатом хеджирования выручки в долларах США лизинговыми обязательствами в той же валюте.
Чистая прибыль Группы «Аэрофлот» по итогам 9 месяцев 2017 года составила 27 149 млн руб.
Долговая нагрузка
|
Млн руб., если не указано иное
|
30.09.2017
|
31.12.2016
|
Изменение
|
Кредиты и займы
|
3 182
|
20 367
|
(84,4%)
|
Финансовая аренда
|
106 153
|
122 736
|
(13,5%)
|
Пенсионные обязательства
|
927
|
805
|
15,1%
|
Общий долг
|
110 262
|
143 908
|
(23,4%)
|
Денежные средства и краткосрочные финансовые инвестиции
|
61 336
|
37 795
|
62,3%
|
Чистый долг
|
48 926
|
106 113
|
(53,9%)
|
Чистый долг / EBITDA
|
0,9х[2]
|
1,4х[3]
|
-
Общий долг по состоянию на 30 сентября 2017 года снизился на 23,4% по сравнению с показателем на 31 декабря 2016 года и составил 110 262 млн руб. Снижение долговой нагрузки связано с выплатами кредитов и займов, как плановыми, так и досрочными, а также с переоценкой обязательств по финансовой аренде вследствие укрепления рубля к доллару США на 30 сентября 2017 года по сравнению с 31 декабря 2016 года. Несмотря на значительные выплаты, сумма денежных средств и краткосрочных финансовых инвестиций увеличилась более, чем в 1,5 раза по сравнению с 31 декабря 2016 года, до 61 336 млн руб.
По состоянию на 30 сентября 2017 года объем невыбранных лимитов по кредитным линиям, доступным Группе «Аэрофлот» в крупнейших российских и международных банках, составлял 103,4 млрд руб.
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[1] EBITDAR = EBITDA + расходы по операционной аренде. EBITDA = прибыль от операционной деятельности + амортизация + таможенные пошлины.
[2] Рассчитано на основе показателя EBITDA за 12 месяцев, окончившихся 30.09.2017, в размере 54 150 млн руб.
[3] Рассчитано на основе показателя EBITDA за 12 месяцев, окончившихся 31.12.2016, в размере 78 004 млн руб.