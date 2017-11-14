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Аэрофлот открыл программу корпоративной лояльности для иностранных компаний

14 ноября 2017, 13:34
14 ноября 2017 года, Москва. — Аэрофлот открыл свою программу корпоративной лояльности для иностранных компаний. До сих пор она была рассчитана только на российских участников.

Программа корпоративной лояльности создана специально для предприятий (юридических лиц). Её особая привлекательность в том, что она действует параллельно с программой «Аэрофлот Бонус». Помимо начисления миль пассажиру - физическому лицу за каждый совершённый перелёт, программа корпоративной лояльности предусматривает начисление баллов на счёт компании-партнёра, оформившей перевозку, за тот же перелёт. Программа нацелена на расширение клиентской базы за счёт компаний и организаций, сотрудники которых регулярно пользуются воздушным транспортом. Она позволяет предприятиям оплачивать накопленными баллами до 100% базового тарифа при покупке билетов.

Аэрофлот открыл программу для иностранных участников. Теперь информация о программе доступна на английском языке. Интерфейс профиля корпоративного клиента и системы бронирования переведён на восемь иностранных языков. Клиентам предлагается возможность оплаты перевозок в различных валютах. Как и прочим участникам, иностранным партнёрам для присоединения к программе необходимо оформить на сайте соответствующую заявку.

С подробными условиями сотрудничества, правилами участия и оформления авиабилетов можно ознакомиться в разделе «Программа корпоративной лояльности» на сайте Аэрофлота.

Число участников программы корпоративной лояльности Аэрофлота по состоянию на 1 августа 2017 года достигло 3,3 тыс., а к концу будущего года должно удвоиться. Аэрофлот планирует дальнейшее расширение программы и её активное распространение на зарубежных рынках.

АЭРОФЛОТ — лидер воздушного транспорта России, член глобального авиационного альянса SkyTeam. Совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает 1074 пункта в 177 странах. В 2016 году Аэрофлот перевёз 29 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 43,4 млн.

Аэрофлот первым из российских компаний стал обладателем высокого рейтинга «четыре звезды» Skytrax по качеству сервиса. В 2017 году в шестой раз стал обладателем престижной международной премии Skytrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы». В этом же году Аэрофлот удостоен высшего рейтинга «пять звёзд» в самой престижной категории — «Глобальная авиакомпания» — от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот в 2017 году признан самым сильным брендом России и сильнейшим авиационным брендом в мире по версии международного агентства Brand Finance. Также Аэрофлот признан лучшей авиакомпанией Европы по версии крупнейшего в мире сайта о путешествиях TripAdvisor и получил звание «Любимой иностранной авиакомпании в Китае».

Аэрофлот в 2017 году занял первое место по объёму авиаперевозок на самом конкурентном рынке мировой гражданской авиации — транзитном направлении между Европой и Азией, увеличив соответствующий показатель 2016 года на 12%. Эти данные приводит портал Airline Network News & Analysis (anna.aero) — один из ведущих британских аналитических ресурсов по авиационной тематике.

Аэрофлот располагает одним из самых молодых самолётных парков в мире, который насчитывает 214 воздушных судов. Аэрофлот базируется в Москве, в международном аэропорту Шереметьево.

Аэрофлот входит в число мировых лидеров по обеспечению безопасности полётов. Коэффициент программы Европейской комиссии SAFA у Аэрофлота соответствует уровню ведущих мировых авиакомпаний.

Аэрофлот первым из российских перевозчиков вошёл в реестр операторов IOSA и постоянно подтверждает этот сертификат. Авиакомпания успешно прошла аудит безопасности наземного обслуживания ISAGO. Интегрированная система менеджмента ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» сертифицирована по стандартам ISO 9001:2015 и ISO 14001:2004.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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