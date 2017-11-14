Аэрофлот открыл программу корпоративной лояльности для иностранных компаний

Программа корпоративной лояльности создана специально для предприятий (юридических лиц). Её особая привлекательность в том, что она действует параллельно с программой «Аэрофлот Бонус». Помимо начисления миль пассажиру - физическому лицу за каждый совершённый перелёт, программа корпоративной лояльности предусматривает начисление баллов на счёт компании-партнёра, оформившей перевозку, за тот же перелёт. Программа нацелена на расширение клиентской базы за счёт компаний и организаций, сотрудники которых регулярно пользуются воздушным транспортом. Она позволяет предприятиям оплачивать накопленными баллами до 100% базового тарифа при покупке билетов.
Аэрофлот открыл программу для иностранных участников. Теперь информация о программе доступна на английском языке. Интерфейс профиля корпоративного клиента и системы бронирования переведён на восемь иностранных языков. Клиентам предлагается возможность оплаты перевозок в различных валютах. Как и прочим участникам, иностранным партнёрам для присоединения к программе необходимо оформить на сайте соответствующую заявку.
С подробными условиями сотрудничества, правилами участия и оформления авиабилетов можно ознакомиться в разделе «Программа корпоративной лояльности» на сайте Аэрофлота.
Число участников программы корпоративной лояльности Аэрофлота по состоянию на 1 августа 2017 года достигло 3,3 тыс., а к концу будущего года должно удвоиться. Аэрофлот планирует дальнейшее расширение программы и её активное распространение на зарубежных рынках.
АЭРОФЛОТ — лидер воздушного транспорта России, член глобального авиационного альянса SkyTeam. Совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает 1074 пункта в 177 странах. В 2016 году Аэрофлот перевёз 29 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 43,4 млн.
Аэрофлот первым из российских компаний стал обладателем высокого рейтинга «четыре звезды» Skytrax по качеству сервиса. В 2017 году в шестой раз стал обладателем престижной международной премии Skytrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы». В этом же году Аэрофлот удостоен высшего рейтинга «пять звёзд» в самой престижной категории — «Глобальная авиакомпания» — от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот в 2017 году признан самым сильным брендом России и сильнейшим авиационным брендом в мире по версии международного агентства Brand Finance. Также Аэрофлот признан лучшей авиакомпанией Европы по версии крупнейшего в мире сайта о путешествиях TripAdvisor и получил звание «Любимой иностранной авиакомпании в Китае».
Аэрофлот в 2017 году занял первое место по объёму авиаперевозок на самом конкурентном рынке мировой гражданской авиации — транзитном направлении между Европой и Азией, увеличив соответствующий показатель 2016 года на 12%. Эти данные приводит портал Airline Network News & Analysis (anna.aero) — один из ведущих британских аналитических ресурсов по авиационной тематике.
Аэрофлот располагает одним из самых молодых самолётных парков в мире, который насчитывает 214 воздушных судов. Аэрофлот базируется в Москве, в международном аэропорту Шереметьево.
Аэрофлот входит в число мировых лидеров по обеспечению безопасности полётов. Коэффициент программы Европейской комиссии SAFA у Аэрофлота соответствует уровню ведущих мировых авиакомпаний.
Аэрофлот первым из российских перевозчиков вошёл в реестр операторов IOSA и постоянно подтверждает этот сертификат. Авиакомпания успешно прошла аудит безопасности наземного обслуживания ISAGO. Интегрированная система менеджмента ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» сертифицирована по стандартам ISO 9001:2015 и ISO 14001:2004.