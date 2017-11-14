Аэрофлот открыл программу корпоративной лояльности для иностранных компаний

Программа корпоративной лояльности создана специально для предприятий (юридических лиц). Её особая привлекательность в том, что она действует параллельно с программой «Аэрофлот Бонус». Помимо начисления миль пассажиру - физическому лицу за каждый совершённый перелёт, программа корпоративной лояльности предусматривает начисление баллов на счёт компании-партнёра, оформившей перевозку, за тот же перелёт. Программа нацелена на расширение клиентской базы за счёт компаний и организаций, сотрудники которых регулярно пользуются воздушным транспортом. Она позволяет предприятиям оплачивать накопленными баллами до 100% базового тарифа при покупке билетов.