В Башкирии граждане обнаружили в посылке бумажный мусор вместо телефонов

Posted 9 ноября 2017, 12:13
Published 9 ноября 2017, 12:13
Modified 25 декабря, 05:39
Updated 25 декабря, 05:39
Уфимец обратился в полицию, получив вместо долгожданного телефона бумажный мусор, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Выбрав в интернет-магазине телефон и заплатив за него девять тысяч рублей, уфимец пришел за посылкой на почту, но в фирменной коробке вместо телефона находился нарезанный бумажный мусор.
Аналогичная ситуация произошла с жительницей Гафурийского района, которая получила вместо телефона стоимостью девять тысяч рублей бумажный мусор.
По обоим фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.