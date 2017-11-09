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Posted 9 ноября 2017, 12:13

Published 9 ноября 2017, 12:13

Modified 25 декабря, 05:39

Updated 25 декабря, 05:39

В Башкирии граждане обнаружили в посылке бумажный мусор вместо телефонов

9 ноября 2017, 12:13
Обманутые покупатели отдали за гаджеты по девять тысяч рублей.

Уфимец обратился в полицию, получив вместо долгожданного телефона бумажный мусор, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Выбрав в интернет-магазине телефон и заплатив за него девять тысяч рублей, уфимец пришел за посылкой на почту, но в фирменной коробке вместо телефона находился нарезанный бумажный мусор.

Аналогичная ситуация произошла с жительницей Гафурийского района, которая получила вместо телефона стоимостью девять тысяч рублей бумажный мусор.

По обоим фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.

#Рустэм Башкирцев#Происшествия#Новости
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