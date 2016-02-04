В Уфе телефонные мошенники обманули пенсионера на 25 тысяч рублей

Один из них представился зятем потерпевшего.

Рано утром на телефон 63-летнего пенсионера из Уфы позвонили. Как сообщила вчера пресс-служба МВД, звонивший представился зятем и сообщил, что сбил человека. Далее телефон был передан другому мужчине, который представился сотрудником полиции и запросил денег, чтобы закрыть уголовное дело.

Лже-следователь сказал, что нужно подготовить крупную сумму денег, а не то зятя пенсионера посадят за убийство. Пенсионеру удалось найти только 25 тысяч рублей. Всю сумму он перечислил на банковский счет, который указал звонивший.

Через некоторое время пенсионер поехал к зятю и понял, что тот не совершал никакой аварии. Мужчина обратился в полицию и рассказал, что попался на уловки аферистов.

По факту мошенничества следственным отделом возбуждено уголовное дело. Ведётся поиск подозреваемых.

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