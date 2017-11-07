Экс-глава "НК Бердяуш" в Челябинске, обвиняемая в хищении, обналичила $7млн

"Краснихина заявляет, что прежний собственник компании, которым, по ее мнению, был Сергей Вильшенко, не имел претензии к ее деятельности. Адвокаты ссылаются на то, что завести дело нельзя без заявления потерпевшего. Есть мнение, что пострадавшей стороной является "НК Бердяуш", вне зависимости от фигуры собственника", - говорится в публикации.