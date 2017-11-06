В двух районах Башкирии снят карантин по ящуру

За три недели в Туймазинском и Буздякском районах в качестве мер по недопущению дальнейшего распространения были уничтожены более тысячи голов домашней скотины. Как сообщал в начале ноября телеканал БСТ, в качестве компенсации жителям было выплачено 38 миллионов рублей, эти деньги можно будет потратить на покупку новой скотины, но при одном условии – животные должны быть привиты.