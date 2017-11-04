На месте авиакатастрофы у Боденского озера появится кедровая роща

Мы хотим, чтобы эти деревья стали добрым подарком Юберлингену. Мы уже сажали здесь березки и рябинки в память о наших детях. Сейчас будут расти и уникальные сибирские кедры. Примечательно, что саженцы выращены в Германии нашим соотечественником Евгением Гартманом, — новостной сайт цитирует слова Зульфата Хамматова, который потерял в авиакатастрофе старшего сына.