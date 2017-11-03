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В выходные в Башкирии ожидается снег

3 ноября 2017, 09:39
Местами температура воздуха опустится до -13.

В Башкирии на этих выходных ожидается снег, следует из данных Башгидромета. Так, сегодня, 3 ноября, днем температура воздуха составит -3, +2°. Днем по республике местами небольшой снег. В отдельных районах гололед, на отдельных участках автодорог гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный.

В субботу, 4 ноября, ночью в отдельных районах небольшой снег, днем местами небольшой мокрый снег, по югу до умеренного, слабый гололед. Ветер западный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью -3,-8°, при прояснениях до -13°, днем -2,+3°.

В воскресенье, 5 ноября, температура воздуха ночью 0,-5°, днем 0,+5°, ночью и днем ожидается небольшой мокрый снег, в отдельных районах до умеренного.

#Новости#Башкирия#Погода#Снег#Рустэм Башкирцев#Общество
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