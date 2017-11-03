В выходные в Башкирии ожидается снег

В Башкирии на этих выходных ожидается снег, следует из данных Башгидромета. Так, сегодня, 3 ноября, днем температура воздуха составит -3, +2°. Днем по республике местами небольшой снег. В отдельных районах гололед, на отдельных участках автодорог гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный.