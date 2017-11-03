В Уфе прошел Большой этнографический диктант

Примерно в полдень начинается диктант. Всем раздают бланки с вопросами, они потом останутся и по ним можно проверить, правильно ли ты ответил. Отдельно при регистрации раздавали бланки, на которых ты эти ответы и пишешь, эти бланки ты должен отдать. Результаты теста станут известны 12 декабря, в День Конституции России. Кстати, первый вопрос в тесте связан с Конституцией.