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В Одноклассниках пройдут трансляции «Ночи искусств»

3 ноября 2017, 17:25
Пользователи ОК смогут посмотреть трансляции не только из столичных музеев, но и из других регионов.

4 ноября в социальной сети Одноклассники будут транслировать мероприятия всероссийской акции «Ночь искусств». Государственный исторический музей, Музей Москвы и другие – всего к проекту присоединятся 20 культурных учреждений из разных уголков страны.

Пользователи смогут увидеть премьеру спектакля «Энергия мечты. Мистерия» с актерами Центра имени Мейерхольда в Государственном историческом музее. Музей Москвы проведет онлайн постановки мастерской Виктора Рыжакова «#ЧЁСТИХИ» и кинопоказа художественных и документальных фильмов.

Трансляции пройдут не только из столичных музеев. Например, 4 ноября можно будет увидеть онлайн-концерт «Мастера сцены» с шедеврами мировой классической музыки из пермского государственного института культуры.

Полное расписание всех трансляций опубликуют 4 ноября в группе «Культура.РФ» в Одноклассниках и на странице акции «Ночь искусств».

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#Новости#Злата Зукович#Культура
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