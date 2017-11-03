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В Башкирии глава сельсовета уволен по требованию прокуратуры

3 ноября 2017, 11:40
Председатель совета с. Маядык Дюртюлинского района Башкирии уволен с должности по требованию местной прокуратуры. Он осужден за злоупотребление должностными полномочиями, однако продолжал возглавлять совет.

В сентябре 2009 года председатель выдал знакомой подложную выписку из похозяйственной книги. Она подтверждала ее право на земельный участок стоимостью свыше 185 тыс. рублей в д. Баргызбаш. С помощью этой фиктивной справки женщина незаконно оформила в собственность землю площадью 33 кв. м и жилой дом площадью 44 кв. м.

Глава совета был осужден, но продолжал возглавлять совет. В связи с этим прокуратура обратилась к депутатам с требованием о его отставке. На внеочередной сессии председатель сложил свои полномочия.

- Учитывая, что размер причиненного ущерба превысил 320 тыс. рублей, межрайонная прокуратура направила в суд исковое заявление о возврате отчужденной недвижимости, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

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#Новости#Депутаты#Прокуратура#Наталья Кузнецова#Политика
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