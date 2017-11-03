В Башкирии глава сельсовета уволен по требованию прокуратуры

В сентябре 2009 года председатель выдал знакомой подложную выписку из похозяйственной книги. Она подтверждала ее право на земельный участок стоимостью свыше 185 тыс. рублей в д. Баргызбаш. С помощью этой фиктивной справки женщина незаконно оформила в собственность землю площадью 33 кв. м и жилой дом площадью 44 кв. м.