В Уфе видеоблогера Бациллу арестовали на два месяца

- По версии следствия, 44-летний житель города Уфы, находясь вечером 31 октября в нетрезвом состоянии в подъезде одного из домов по улице Ст. Кувыкина, ударил несколько раз 63-летнего жителя подъезда в грудь, причинив тупую травму груди с разрывом сердца, - сообщили в следкоме Башкирии. - От полученного повреждения наступила смерть потерпевшего.