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В Уфе видеоблогера Бациллу арестовали на два месяца

2 ноября 2017, 18:52
Азамат Валеев, известный как видеоблогер Бацилла, сегодня арестован по решению суда.

В Уфе суд избрал видеоблогеру Азамату Валееву меру пресечения в виде содержания под стражей, два месяца он будет содержаться в СИЗО, сообщает телеканал «Россия Башкортостан».

Напомним, 31 октября стало известно, что Азамата Валеева задержали в связи с подозрениями в его причастности к убийству.

- По версии следствия, 44-летний житель города Уфы, находясь вечером 31 октября в нетрезвом состоянии в подъезде одного из домов по улице Ст. Кувыкина, ударил несколько раз 63-летнего жителя подъезда в грудь, причинив тупую травму груди с разрывом сердца, - сообщили в следкоме Башкирии. - От полученного повреждения наступила смерть потерпевшего.

Видеоблогера подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего

- В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, - уточнили в следкоме. - Расследование уголовного дела продолжается.

Видеоблогер Бацилла известен своими видео в Youtube, в которых он представляет себя как защитник прав водителей. На его канал подписано около 20 тысяч человек.

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Источник: В Уфе за убийство задержан известный правозащитник Азамат Bacilla
#Новости#Разиф Абдуллин#Общество
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