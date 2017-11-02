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В Одноклассниках выбрали 30 хедлайнеров для новогодней ночи

2 ноября 2017, 16:04
10% голосов за любимых артистов отдали люди до 18 лет, при этом порядка 50% проголосовавших пользователей – младше 35 лет.

В ночь с 30 на 31 октября в социальной сети Одноклассники завершилось голосование за артистов, которые примут участие в новогоднем эфире первого канала.

1,3 миллиона проголосовавших из России и стран зарубежья голосовали с 11 октября. Активнее всего голосовали жители Москвы – 15 процентов об общего числа. Также отличились Краснодар, Екатеринбург и Новосибирск.

В голосовании лидерами стали Григорий Лепс, Ани Лорак и Наргиз. Напомним, изначально список участников, за которых предлагалось проголосовать, составлялся исходя из того, какую музыку слушают пользователи на страницах Одноклассников. Наша землячка, певица Земфира в топ рейтинга не вошла. Полный список ТОП-30 выглядит так:

  1. Григорий Лепс 68238
  2. Ани Лорак 48804
  3. Наргиз 43728
  4. Полина Гагарина 42421
  5. Artik pres.Asti 39717
  6. Ленинград 36907
  7. Alekseev 35642
  8. Руки Вверх 33318
  9. Светлана Лобода 31346
  10. Алла Пугачева 30708
  11. Burito 30015
  12. Валерия 28627
  13. Баста 27999
  14. Ирина Аллегрова 27405
  15. Елена Ваенга 26883
  16. Юрий Шатунов 26877
  17. Макс Барских 25359
  18. Егор Крид 24813
  19. Dan Balan 21502
  20. MiyaGi & Эндшпиль 21110
  21. Serebro 20763
  22. Стас Михайлов 20705
  23. Натали 20324
  24. Филипп Киркоров 20315
  25. София Ротару 19198
  26. Время И Стекло 18435
  27. Стас Пьеха 17694
  28. IOWA 17598
  29. Грибы 17335
  30. Слава 16964
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