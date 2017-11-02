В Одноклассниках выбрали 30 хедлайнеров для новогодней ночи

В голосовании лидерами стали Григорий Лепс, Ани Лорак и Наргиз. Напомним, изначально список участников, за которых предлагалось проголосовать, составлялся исходя из того, какую музыку слушают пользователи на страницах Одноклассников. Наша землячка, певица Земфира в топ рейтинга не вошла. Полный список ТОП-30 выглядит так: