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Уфимцам предлагают придумать новый логотип для ХК «Салават Юлаев»

2 ноября 2017, 10:09
Анкеты участника с работами принимаются до 1 марта 2018 года.

ХК «Салават Юлаев» запустил конкурс на новый логотип. Нынешний логотип не менялся почти 20 лет и теперь пришла пора его изменить, считают в клубе.

Чтобы предложить свой вариант, необходимо заполнить анкету участника, согласиться на обработку персональных данных и ознакомиться с техзаданием на создание логотипа. Анкету с эскизом необходимо отправить на [email protected] или на почтовый адрес: 450006, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Ленина, д.114 в электронном формате на компакт-диске, DVD-диске или твердотельном носителе, заполненными анкетой участника и согласием на обработку персональных данных.

Заявки принимаются до 1 марта 2018 года. Подведение итогов пройдет 15 марта 2018 года. С результатами голосования жюри можно будет ознакомиться на официальном сайте клуба.

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