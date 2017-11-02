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На 81-м году жизни умер советский и российский писатель Владимир Маканин

2 ноября 2017, 17:31
Его похоронят в поселке Красный под Ростовом-на-Дону.

Известный советский и российский писатель Владимир Маканин умер на 81 году жизни, сообщает РИА Новости. Как сообщает издание, он умер у себя дома в поселке Красный под Ростово-на-Дону. В последнее время он сильно болел. У мужчины осталось жена, две дочери, двое внуков, правнук. Похороны состоятся 3 ноября недалеко от дома.

Советский и российский писатель Владимир Маканин является лауреатом многочисленных литературных премий, в том числе "Большая книга", "Русский Букер", "Пенне" (Италия), Европейской премии по литературе, Пушкинской премии фонда Тепфера (ФРГ), премии "Ясная Поляна" и других. Его первый роман "Прямая линия" был опубликован в 1965 году, также его перу принадлежат книги "Предтеча", "Андеграунд, или Герой нашего времени", "Две сестры и Кандинский", а также многочисленные сборники повестей и рассказов.

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