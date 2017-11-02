На 81-м году жизни умер советский и российский писатель Владимир Маканин

Советский и российский писатель Владимир Маканин является лауреатом многочисленных литературных премий, в том числе "Большая книга", "Русский Букер", "Пенне" (Италия), Европейской премии по литературе, Пушкинской премии фонда Тепфера (ФРГ), премии "Ясная Поляна" и других. Его первый роман "Прямая линия" был опубликован в 1965 году, также его перу принадлежат книги "Предтеча", "Андеграунд, или Герой нашего времени", "Две сестры и Кандинский", а также многочисленные сборники повестей и рассказов.