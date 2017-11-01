В Башкирии двух садистов отправили в колонию за убийство

9 мая прошлого года четверо молодых людей, два парня и две девушки, пили в заброшенном доме одной из деревень Учалинского района. 20-летний юноша приревновал ровесницу к другому парню, избил ее, издевался над ней, используя подручные предметы. 21-летняя девушка вспомнила, что та обижала ее в школе и тоже начала избивать потерпевшую.