mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии двух садистов отправили в колонию за убийство

1 ноября 2017, 11:17
Они избили девушку до смерти из-за ревности и детских обид.

20-летний парень и 21-летняя девушка, жители Учалинского района Башкирии, признаны виновными по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», а 20-летний еще и по статье «Иные насильственные действия сексуального характера», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

9 мая прошлого года четверо молодых людей, два парня и две девушки, пили в заброшенном доме одной из деревень Учалинского района. 20-летний юноша приревновал ровесницу к другому парню, избил ее, издевался над ней, используя подручные предметы. 21-летняя девушка вспомнила, что та обижала ее в школе и тоже начала избивать потерпевшую.

Ночью соучастница увидела, что потерпевшей совсем плохо и вызвала скорую, но не дождавшись ее заснула. Утром 21-летняя местная жительница обнаружила девушку без сознания и сообщила ее матери, что дочь мертва. Потерпевшая скончалась от последствий тяжелых травм головы, полученных в процессе избиения.

20-летний мужчина сел на 14 лет в колонию строгого режима, а 21-летняя местная жительница отправится в колонию общего режима на шесть лет.

Материалы по теме
Видео: в Уфе жестоко избили девушку во дворе домаВ Башкирии муж жестоко избил жену за измену и снял это на видеоВ Башкирии мужчина до смерти избил собутыльника и спрятал его тело в подвал
#Новости#Злата Зукович#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48