Связь для сотрудников компании «САВА» стала выгоднее

- В среднем корпоративные тарифы на 20% ниже, чем тарифы для физических лиц. Преимущество состоит еще в том, что клиент сам выбирает виды связи, количество минут, SMS и гигабайтов. Набор услуг зависит от того, на какой территории будет использоваться связь: в домашнем регионе, по России, в поездках по Европе или везде сразу. Возможность подстраивать тариф под свои нужды позволяет сотрудникам корпораций и их родственникам весомо экономить, - комментирует руководитель по развитию корпоративного бизнеса компании «МегаФон» в Республике Башкортостан Валентин Лапатин.