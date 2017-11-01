Судебным приставам разрешили задерживать должников-алиментщиков

- В Башкирии всего в этом году на исполнении находилось 40 737 исполнительных производств о взыскании алиментов, 17 926 из них – окончено, сообщили в пресс-службе УФССП по РБ. - Эффективными мерами воздействия, применяемыми к данной категории должников, являются ограничение права выезда за пределы Российской Федерации и ограничение права на управление транспортными средствами. Например, на сегодняшний день более 59 343 должников ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации, порядка 10 194 из них - за неуплату алиментов. Кроме того, в отношении 11 027 граждан действует постановление о временном ограничении на пользование специальным правом, 6 462 из которых – неплательщики алиментов.