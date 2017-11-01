Судебным приставам разрешили задерживать должников-алиментщиков

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий Федеральной службе судебных приставов (ФССП) самостоятельно задерживать и доставлять для составления протокола должников по алиментам, сообщает РИА Новости. Закон был одобрен Советом Федерации 25 октября.
Теперь судебные приставы-исполнители, в случае выявления административного правонарушения по неуплате алиментов в течение двух и более месяцев, могут сами задерживать и доставлять лиц, в отношении которых ведется исполнительное производство, для наложения штрафа.
- Такая мера касается должников, которые не оплачивают содержание своих несовершеннолетних детей, совершеннолетних нетрудоспособных детей или нетрудоспособных родителей, - уточнил глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников.
Дело в том, что нередко злостные должники-алиментщики не приходили по вызову судебного пристава-исполнителя для составления протокола об административном правонарушении. Если при других административных правонарушениях судебные приставы имели право осуществлять меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении, административное задержание и доставление, то алиментщиков это не касалось. Судебным приставам приходилось обращаться к сотрудникам полиции, что с одной стороны замедляло производство по административному делу, а с другой создавало дополнительную нагрузку на органы внутренних дел.
- В Башкирии всего в этом году на исполнении находилось 40 737 исполнительных производств о взыскании алиментов, 17 926 из них – окончено, сообщили в пресс-службе УФССП по РБ. - Эффективными мерами воздействия, применяемыми к данной категории должников, являются ограничение права выезда за пределы Российской Федерации и ограничение права на управление транспортными средствами. Например, на сегодняшний день более 59 343 должников ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации, порядка 10 194 из них - за неуплату алиментов. Кроме того, в отношении 11 027 граждан действует постановление о временном ограничении на пользование специальным правом, 6 462 из которых – неплательщики алиментов.