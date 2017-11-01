Плюс 60 миллиардов. Как в Москве надеются спасти бюджеты регионов

Также с 1 января запускается и программа реструктуризации бюджетных кредитов регионам, рассчитанная на семь лет. Как говорил Путин, в первые два года по ней будут предоставляться «максимально льготные условия», когда регионам нужно будет выплачивать каждый год только 5% своего долга. Это позволит им за два года вызволить 438 млрд руб.