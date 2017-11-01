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Нового главного архитектора Уфы отберут на конкурсе

1 ноября 2017, 08:58
Администрация Уфы объявила конкурс на замещение вакантной должности начальника главного управления архитектуры и градостроительства.

Администрация Уфы объявила о проведении конкурса, где планирует выбрать нового главного архитектора Уфы. Информация об этом опубликована на официальном сайте мэрии.

У претендента на эту должность, как следует из сообщения, должно быть высшее профессиональное образование по профилю «Архитектура», «Градостроительство», «Промышленно-гражданское строительство», «Строительство» либо «Гидротехническое строительство», а также стаж государственной или муниципальной службы не менее четырех лет и опыт работы по специальности не менее пяти лет.

Он должен знать Конституцию России, основы законодательства в области местного самоуправления и муниципальной службы, противодействия коррупции, устав города и т.д. Он также должен знать, что такое гражданское проектирование, методы проектирования и проведения технико-экономических расчетов, правила составления генерального плана развития города, правила землепользования и застройки, современные подходы и тенденции в современном градостроительстве и т.д.

Гражданам, которые хотят принять участие в конкурсе, необходимо предоставить в управление кадрового обеспечения и муниципальной службы заявление об участии в конкурсе на имя главы администрации, анкету, копию документа, удостоверяющего личность и гражданство, копию трудовой книжки, копии документов о профессиональном образовании, справку о доходах и расходах. Кроме этого, кандидат должен предоставить предложения по архитектурному развитию города, по вопросам комплексного развития Уфы, по развитию транспортной структуры и транспортных потоков и т. д.

Для подачи заявления осталось 14 дней. Конкурс должен закончиться ориентировочно 20 ноября.

Напомним, что 10 октября стало известно о том, что занимавший эту должность с апреля 2012 года Ильдар Ибрагимов решил уволиться по собственному желанию. О своем новом месте работы и о том, почему принято такое решение, он говорить отказался.

В настоящее время исполняет обязанности начальника главного архитектора Галина Чиглинцева.

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