Нового главного архитектора Уфы отберут на конкурсе

Гражданам, которые хотят принять участие в конкурсе, необходимо предоставить в управление кадрового обеспечения и муниципальной службы заявление об участии в конкурсе на имя главы администрации, анкету, копию документа, удостоверяющего личность и гражданство, копию трудовой книжки, копии документов о профессиональном образовании, справку о доходах и расходах. Кроме этого, кандидат должен предоставить предложения по архитектурному развитию города, по вопросам комплексного развития Уфы, по развитию транспортной структуры и транспортных потоков и т. д.